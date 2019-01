Auto in fiamme a Roccasicura, tragedia scampata per un soffio

Solo la prontezza della conducente e l’intervento rapido dei Vdf hanno permesso una soluzione pulita

ROCCASICURA. Tragedia evitata stamani a Roccasicura, sulla provinciale direzione Carovilli, quando un’auto ad alimentazione gpl-benzina si è incendiata durante la marcia. Per fortuna la conducente, messa in allarme dal fumo, si è rapidamente allontanata dall'auto e ha chiamato i vigili del fuoco.

Le fiamme dell'autovettura sono state prontamente estinte evitando ulteriori conseguenze: un episodio di cui ancora non si conoscono le cause ma che ci allerta su quanto sia importante non solo abbandonare al più presto il veicolo ma anche allertare con prontezza i corpi competenti.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale