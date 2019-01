Gli rubano l’auto ma grazie all’App del cellulare riesce a localizzarla. Ladro arrestato dopo poche ore dai carabinieri

Il furto è avvenuto nella notte a Termoli, il suv è stato rintracciato a Cerignola

TERMOLI. Una telefonata allarmata è giunta in piena notte al 112 della centrale di via Brasile. Un uomo, svegliatosi per andare al lavoro, si è accorto che la sua autovettura, un suv di cospicuo valore, era stato rubato.

Dopo le iniziali ricerche i carabinieri si accorgono che la App fornita dalla casa costruttrice del veicolo si era attivata e forniva la posizione real time del veicolo.

La lucina rossa era attiva nell’abitato di Cerignola dove, in pochi minuti, l’equipaggio pugliese è riuscito ad avvicinarsi alla posizione indicata dall’App, comunicata in diretta telefonica dai carabinieri di Termoli.

Sono bastati pochi minuti per individuare l’area ed immediatamente dopo il veicolo, nonché un malfattore sorpreso a smontarne alcuni pezzi, tra i quali proprio il localizzatore GPS.Immediate sono scattate le manette ai polsi del 30enne cerignolano, che dopo le formalità di rito è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria procedente, alla quale dovrà rispondere del reato di riciclaggio.L’incredulo operaio è stato invitato a recarsi nella cittadina pugliese per recuperare il suo veicolo, ancora intatto ma con qualche chilometro in più.

