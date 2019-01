Droga, sequestro di beni per oltre 1 miliardo di euro: coinvolto il Molise

Si tratta di immobili, società, attività commerciali e automobili, nella disponibilità di un’organizzazione dedita al traffico internazionale di droga, soprattutto dall’Albania. In regione interessata soprattutto la zona di Campomarino

CAMPOBASSO. Un maxi sequestro di beni, per 1 miliardo e 200mila euro, ai componenti di un’organizzazione criminale, dedica al traffico internazionale di droga, soprattutto dall’Albania. Questa mattina, nelle province di Campobasso, Chieti e Foggia, i finanzieri e i carabinieri hanno sequestrato beni ai componenti di una banda attiva in particolare sulle località a confine con il Molise, San Salvo e Vasto. I sequestri, in regione, hanno interessato soprattutto la zona di Campomarino.



Si tratta del secondo atto di 'Evelin', operazione che nel novembre scorso aveva permesso di disarticolare, con 20 arresti e 57 persone indagate, un'organizzazione che, oltre a gestire il traffico di sostanze stupefacenti, utilizzava atti intimidatori, anche con l'uso di armi, per garantirsi l'egemonia sul territorio e sulle principali 'piazze' di spaccio.

Il provvedimento ha interessato il sequestro di 4 immobili, quote di 5 società, una attività commerciale a San Salvo e 19 automobili, per un valore complessivo pari a 1 miliardo e 200mila euro, di cui un valore equivalente al profitto illecito stimato in almeno 600mila euro.

Operazione condotta da carabinieri e dai finanziari del Comando di Chieti, in esecuzione al decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di L’Aquila, Giuseppe Romano Gargarella, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale