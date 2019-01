Guidava senza patente e ‘nascondeva’ pure una mazza da baseball: 30enne nei guai

Fermato ad un posto di blocco dei Carabinieri, l’uomo non ha saputo spiegare come mai l’avesse dietro il sedile. Denunciato per porto abusivo di strumenti atti ad offendere. L’auto, una Bmw di grossa cilindrata, è stata sottoposta a fermo amministrativo

TERMOLI. Nella Bmw di grossa cilindrata, che guidava senza patente, nascondeva una mazza da baseball lunga di 80 centimetri. Una ‘dotazione’ un po’ sospetta per un giovane che non pratica quello sport e non ha saputo giustificare la motivazione per la quale si trovasse dietro al sedile dell’auto.

Ieri pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Termoli, nel corso dei consueti servizi di controllo del territorio, hanno fermato ad un posto di blocco l’automobile guidata da un giovane di Campomarino.

Al momento del controllo dei documenti, il 30enne ha esitato nel fornirli: infatti non aveva la patente di guida perché gli era stata ritirata solo qualche giorno fa dai Carabinieri in quanto scaduta.

Durante il controllo, dietro al sedile, è sbucata la mazza da baseball. Il posto dove era posizionata, che ne consentiva l’immediato utilizzo, e soprattutto l’assenza di qualsivoglia giustificazione rispetto alla presenza in auto di quella che avrebbe potuto trasformarsi in una vera e propria arma hanno spinto i Carabinieri a sequestrare la mazza da baseball e a deferire all’Autorità Giudiziaria il 30enne per porto abusivo di strumenti atti ad offendere. Non avendo poi nemmeno la patente, gli è stata sequestrata anche l’auto.

I controlli della Stazione di Termoli si innestano nel piano coordinato del Comando Compagnia che si protraggono in maniera diuturna e proseguiranno nel prossimo fine settimana.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale