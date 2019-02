Isernia: blitz al Dopolavoro Ferroviario, sequestrate dosi di droga

Ancora controlli disposti dal Questore Roberto Pellicone per prevenire i reati attraverso un’intensa e mirata attività di controllo del territorio

ISERNIA. Ieri sera gli agenti della squadra volante di Isernia, coadiuvati da un’unità cinofila antidroga da Pescara, hanno effettuato un blitz presso il dopolavoro ferroviario di Isernia: tra gli avventori presenti all’interno in quel momento vi erano diverse persone con numerosi precedenti di polizia già note alle forze dell’ordine, in particolare per violazione della legge sugli stupefacenti. Due di queste hanno a proprio carico un provvedimento di avviso orale, emesso dal questore di Isernia, perché ritenute dedite ad attività delittuose e pericolose per la sicurezza pubblica.

Durante il blitz, grazie al fiuto del cane poliziotto Ayrton, nelle immediate adiacenze del bar sono state rinvenute alcune dosi di hashish e marijuana, per un peso complessivo di 5 grammi, delle quali non è stato possibile individuare in maniera certa il detentore, il quale alla vista dei poliziotti si è subito disfatto dello stupefacente, dandosi almeno per il momento alla fuga.

Ma la Volante non si è fermata qui: sono stati anche controllati altri 3 esercizi commerciali, luoghi di ritrovo dei giovani. Gli agenti hanno, inoltre, effettuato 5 posti di controllo, identificando 166 persone, delle quali 23 con precedenti di polizia, e controllando 52 veicoli. Sono stati 14, infine, i controlli a persone sottoposte a misure cautelari e/o di prevenzione. Il lavoro della polizia proseguirà anche nei prossimi giorni.

