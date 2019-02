Gravissimo incidente stradale sulla Trignina: due feriti, auto spezzata a metà

Lo scontro, frontale, ha coinvolto un Fiat Doblò e una Ford Focus. A riportare la peggio un giovane di 26 anni, le cui condizioni sono serie

CAMPOBASSO. Due feriti, di cui uno in condizioni serie. Gravissimo incidente stradale sulla Trignina, all’altezza di Tufillo. Lo scontro, frontale, è avvenuto ieri sera e ha coinvolto due automobili: un Fiat Doblò e una Ford Focus, letteralmente spezzata a metà nell’impatto.

Ad avere la peggio il conducente della Focus, un giovane di 26 anni, che viaggiava in direzione Vasto e che è stato portato in gravi condizioni all’ospedale San Pio di Vasto. Ferito anche l’uomo alla guida del Doblò, un 31enne che viaggiava in direzione Isernia.

Sul posto, oltre ai medici del 118, Vigili del fuoco e carabinieri. La strada è rimasta a lungo chiusa per la rimozione dei mezzi coinvolti nell’incidente.

