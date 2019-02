La criminalità nigeriana padrona della prostituzione in Molise

Pagina 1 di 2

Prezzi bassi e accordi con le mafie italiane alla base del successo. L’organizzazione malavitosa africana sfrutta un lato esoterico che consente di tenere uniti i membri e di sfruttare le vittime. Supermercati del sesso a basso costo nati da accordi con gli altri sodalizi criminali che operano sul territorio regionale

di Alessandro Corroppoli

TERMOLI. Il via vai è intenso, un flusso continuo e regolato: mezz’ora al massimo l’uno dall’altro. Arrivano a piedi per non dare troppo nell’occhio, camminano velocemente per raggiungere gli appartamenti dove ad attenderli ci sono giovani donne, nigeriane, che mettono in vendita il loro corpo per pochi euro. Siamo in pieno centro a Termoli, e nel silenzio generale la mafia nigeriana si è impossessata del mercato della prostituzione cittadina. Una conquista arrivata in maniera invisibile attraverso i bassi prezzi che hanno ‘dopato’ il mercato dell’illegalità: dei veri supermercati del sesso a basso costo. L’equivalente dei grandi discount: 10-15 euro a prestazione. Una gestione, del fenomeno, arrivata non a colpi di arma da fuoco ma, con ogni probabilità, attraverso una spartizione del territorio e accordi con le altre mafie.

Dal diciottenne, alle prime armi, all’ultra 60enne ancora incallito: zona stazione, in pieno centro, e Rio Vivo a Termoli, sono le aree cittadine dove quotidianamente l’offerta e la domanda del mercato di sesso si incontrano con estrema facilità. Dieci, al massimo 15 euro per una prestazione completa. Al sicuro da sguardi indiscreti, all’interno di appartamenti dove giovani donne svendono il loro corpo. Le nigeriane non sono come le donne italiane, “dicono sempre di sì a tutto”, confida un giovane frequentatore. O forse sono costrette a dire sempre di sì, perché schiave di un debito contratto e sigillato da un rito religioso. Non solo Termoli, ma anche Campomarino, in zona Lido, San Salvo e Vasto, nel vicino Abruzzo. La prostituzione è ormai di proprietà dei ‘papponi’ nigeriani.

La malavita africana, e in particolare quella nigeriana, è cresciuta negli ultimi anni in maniera esponenziale specie nel sud dell’Italia, a fianco della mafia siciliana, e nel tempo si è ramificata nelle regioni dove la criminalità organizzata è più presente: Sicilia, appunto; Calabria, Campania e Puglia. Secondo Europol, l’ufficio di coordinamento delle polizie europee, la mafia nigeriana si insinua nelle pieghe dell’immigrazione esattamente come fece a suo tempo Cosa Nostra negli Stati Uniti. Per l’Fbi è la più potente organizzazione africana, operativa in ottanta Paesi del mondo.

Dal lavoro sporco per conto delle mafie italiane ad un'autonomia conquistata con l’onore dell’omertà: a tenere insieme i fratelli della “famiglia” nigeriana è un antico rituale d’affiliazione basato sul misticismo e antiche credenze. Giuramenti fatti sul sangue e nel sangue. Una mafia, quella africana, sempre più pericolosa, quasi invisibile: poco conosciuta dall’opinione pubblica e dall’associazionismo antimafia. Nella relazione semestrale relativa alla seconda parte del 2017, la Direzione Investigativa Antimafia affronta il tema inerente alle organizzazioni criminali “cultiste” africane. Tra le principali sette criminali individuate dagli inquirenti, ci sono la Black Axe e la Supreme Eye. “Tali gruppi, ramificati a livello internazionale, si caratterizzano per la forte componente esoterica, a sfondo voodoo o juju – si legge nel documento della Dia - che va ad influire in maniera sostanziale sul reclutamento e sull’operato dei partecipanti, nonché, data l’alta valenza suggestiva, anche sulle stesse vittime del reato di tratta che restano, così, indissolubilmente legate, per timore di ritorsioni, ai trafficanti”.