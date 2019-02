Forza un posto di blocco e come nei film tenta di saltare un canale: arrestato 35enne molisano

L’uomo è stato fermato dai carabinieri di Casalnuovo Monterotaro, che hanno dovuto soccorrerlo quando si è schiantato contro l’argine. Processato per direttissima è stato sottoposto all’obbligo di firma

CAMPOBASSO. Forza un posto di blocco dei carabinieri e per tentare la fuga, come nei film d’azione, tenta di saltare con la propria auto un canale di irrigazione. Ma finisce per schiantarsi contro l’argine.

E’ successo in Puglia, dove i carabinieri di Foggia hanno arrestato un 35enne molisano, originario di Colletorto, pregiudicato, per resistenza a pubblico ufficiale.

Venerdì scorso i militari della stazione di Casalnuovo Monterotaro, impegnati in un posto di controllo lungo la SP11, hanno notato una Fiat Cinquecento Sporting sopraggiungere a forte velocità e hanno intimato l'alt al conducente che, anziché fermarsi, ha accelerato, lasciandosi il posto di controllo alle spalle.

I carabinieri si sono subito messi all'inseguimento del veicolo. Il giovane ha imboccato una strada sterrata di campagna e, nel disperato tentativo di seminare gli inseguitori, ha tentato di saltare con la propria auto un canale di irrigazione. Ma ha finito per abbattersi si contro l'argine.

I carabinieri lo hanno raggiunto e soccorso, hanno chiamato il 118 e il 35enne se l'è cavata con qualche contusione. Agli esami tossicologici è però risultato positivo alla cocaina.

L'uomo è stato arrestato e processato sabato con rito direttissimo. Il giudice lo ha sottoposto alla misura dell'obbligo di firma.

