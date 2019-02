Minacce, debiti e riti esoterici. Il business della prostituzione africana nella storia di Joy, arrivata in Molise per fare la baby sitter

Pagina 1 di 2

Un rito esoterico, lo juju, e un enorme debito sono i pegni che la giovane nigeriana, protagonista di una vicenda scioccante, deve pagare per avere una vita migliore. Con una falsa promessa di lavoro, parte per l’Italia e arriva in Molise ma i suoi protettori la costringono a prostituirsi. Dopo mesi di sofferenze e minacce, grazie ai volontari de “La città invisibile”, trova la forza di denunciare tutto alle autorità competenti. Ora vive in una casa sicura

di Alessandro Corroppoli

TERMOLI. Vengono fatte spogliare, per rafforzare l’idea della loro vulnerabilità, dinanzi ad uno sciamano. L’uomo prende della cenere, invoca gli spiriti e chiede loro di diventare un tutt’uno con la cenere. Impugna una lama e impartisce alcuni tagli sulla pelle delle vittime dove versa la cenere, permettendo agli spiriti di entrare nel corpo della giovani donne. A questo punto, alle vittime vengono tagliati i capelli, i peli pubici e le unghie che vengono posti in un contenitore insieme agli indumenti intimi, spesso sporchi di sangue mestruale. Lo stregone pronuncia e declama versi magici al termine dei quali intima alle vittime di prestare giuramento davanti a una divinità: devono promettere di ripagare i soldi che devono ai trafficanti e alla protettrice. Se non rispetteranno la promessa, lo sciamano manderà uno spirito a punirle o a ucciderle. Infine, per suggellare il giuramento viene ucciso un gallo, e le donne sono costrette a ingerirne il cuore insieme a una bevanda alcolica. La cerimonia appena descritta è il rito esoterico dello Juju, al quale vengono sottoposte tante donne provenienti dalla Nigeria. Rito al quale è stata sottoposta anche Joy, giovane nigeriana arrivata in Molise.

In Africa molte persone credono fortemente che il mondo degli spiriti abbia un potere reale sul mondo materiale. Credenze che permettono ai trafficanti di essere umani di approfittare, ingannare e lucrare su giovani donne. A loro viene promesso un lavoro e una vita migliore ma, una volta arrivate in Italia, vengono costrette a prostituirsi. A gestire questo traffico è la mafia nigeriana, che silenziosamente, si è impadronita del mercato del sesso italiano e molisano. Prezzi bassi e accordi con le “famiglie onorabili” italiane fanno della criminalità africana una delle mafie più potenti e pericolose sul territorio.

“La forte fede che hanno negli spiriti e il desiderio di uscire dalla povertà e migliorare la propria condizione sociale sono gli ingredienti che costituiscono un terreno molto fertile per il proliferare della tratta di esseri umani e della riduzione in schiavitù”, evidenzia Mariachiara D’Amore, psicologa dello sportello antitratta di Termoli.

Il legame esoterico che tiene stretti malviventi e vittime è documentato dai numeri dello sportello antitratta di Termoli, realizzato dall’associazione de “La città invisibile”, che nel territorio basso molisano si occupa anche di migranti e senza fissa dimora: oltre 200 donne, più di 300 se si considera una mappatura fatta qualche tempo prima dell’apertura dello sportello. Numeri importanti per un territorio come quello costiero molisano, che conta poco più di trenta chilometri: strada che collega la Puglia con l’Abruzzo. Tra le tante ragazze contattate dalla dottoressa D’Amore, e dai volontari e operatori de la Città Invisibile, dieci hanno avuto il coraggio di denunciare e di sfidare credenze e minacce. Tra loro Joy, 22enne nigeriana originaria di un piccolo villaggio vicino Benin.

Nel 2016, mentre chiede l'elemosina davanti ad un negozio a Benin, Joy incontra una donna di circa 50 anni che la riempie di complimenti riguardo il suo aspetto fisico e le dice che è un peccato vederla fare l’accattona. Le due iniziano a confidarsi e Joy spiega la sua situazione familiare fatta di estrema povertà: 5 fratelli e orfana sia di madre che di padre. La donna le rivela che ha una sorella con due figli in Italia, proponendole di raggiungerla per lavorare come baby sitter. La ragazza accetta la proposta di buon grado poiché è stanca di quella vita: ha paura di trascorrere le notti per strada e non vede prospettive migliori per lei in Nigeria. Nel giro di breve tempo si trasferisce a Benin a casa della donna, e vi rimane per circa una settimana in attesa di partire.

Le viene garantito il costo del viaggio ma a un prezzo altissimo. La sua benefattrice, che altro non è una maman (solitamente sono ragazze che hanno superato i 30 anni e non sono più così appetibili sul mercato del sesso), l’accompagna a casa di uno stregone per sottoporla al rito dello juju. “Il debito – illustra la D’Amore – solitamente si aggira intorno ai 30mila euro che le tante vittime si impegnano a estinguere una volta giunte in Italia”.

Joy arriva in Italia dopo un viaggio lunghissimo e pieno di difficoltà. Parte da Benin e affronta in autobus un viaggio di una settimana: attraversa la Nigeria, il Niger fino ad arrivare in Libia. Il bus si ferma nella connection house di Sabha che è sorvegliata costantemente da uomini armati. Qui viene costretta ad avere rapporti sessuali con i connection-man (padroni del campo/ghetto). Dopo qualche giorno, viene venduta a Tripoli e comprata da un altro connection-man nigeriano noto per essere un feroce assassino. Quest'ultimo la conduce in un'altra connection house dove prima le offre cibo e acqua e poi la violenta brutalmente. Joy rimane nel ghetto per circa 6 mesi. Durante il soggiorno viene ridotta in schiavitù dagli uomini libici e sfruttata sessualmente rimanendo incinta. “La sua maman di Benin - la donna 50enne che l’ha reclutata - informata dell'accaduto, ordina che venga immediatamente imbarcata e così viene messa su un gommone e rimane per più di due giorni in mare perdendo il bambino”, spiega alla D’Amore. Sbarca a Lampedusa e poi viene trasferita in un C.A.S. in Molise.