Isernia, cibo avariato nel deposito: negoziante denunciato dal Nas

ISERNIA. E’ di un commerciante denunciato il bilancio degli ultimi controlli eseguiti dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Campobasso nei negozi del capoluogo pentro e della sua provincia.

Nei guai è finito il titolare di un’attività commerciale dell’hinterland isernino. Grazie alle ispezioni effettuate si è scoperto che all’interno di un deposito erano presenti prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione. Il valore della merce sottoposta a sequestro ammonta ad cinquecento euro circa.

Continuano dunque in controlli del Nas sul territorio pentro, grazie anche alla stretta sinergia in atto da tempo con il Comando provinciale, finalizzata a mettere in atto strumenti efficaci per la tutela della salute dei cittadini.

