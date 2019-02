Gas radon in tribunale a Isernia, bonifica completata: riapre l’archivio

Le operazioni sono state eseguite dai Vigili del fuoco. Questa mattina gli ultimi interventi da parte degli operai del Comune. Il presidente Di Giacomo assicura che a breve partiranno nuovi controlli a Palazzo di Giustizia e nelle sedi provinciali del Giudice di Pace

ISERNIA. Questa mattina gli ultimi interventi da parte degli operai del Comune e poi i locali dell’archivio del Tribunale di Isernia saranno di nuovo accessibili al personale. Risolte dunque le criticità legate alla presenza di gas radon nella struttura, accertata dalle analisi eseguite dall’Arpa Molise.

Nel pomeriggio di ieri i Vigili del fuoco hanno attivato l’iter prevista in questi casi. “La bonifica – ha spiegato il vicecomandante dei ‘caschi rossi’ Luca Zotti – ha interessato i locali dell’archivio del tribunale, dove è stata rilevata una eccessiva concentrazione di radon. La procedura consiste nell’aspirarlo per poi farlo disperdere in maniera naturale all’esterno”.

Questa mattina, invece, gli operai del Comune stanno procedendo all’installazione di apposite reti alle finestre, per impedire l’accesso di ratti ed uccelli. Sempre gli operai messi a disposizione dall’ente di Palazzo San Francesco eseguiranno eventuali ulteriori interventi finalizzati alla stabile aereazione del locale e quindi della sua normale accessibilità. Subito dopo i dipendenti avranno di nuovo accesso all’archivio.

Alle operazioni di bonifica eseguite ieri pomeriggio ha assistito anche il presidente del tribunale. Analisi simili a quelle eseguite nell’archivio verranno effettuate a breve anche in altre strutture.

“Le verifiche – ha infatti assicurato Di Giacomo – verranno eseguite in tutti gli locali del tribunale e negli uffici delle sedi del Giudice di Pace da me diretti. Al momento però, il problema è rappresentato dal fatto che l’Arpa non ha disposizione dosimetri a sufficienza, a causa delle carenze che purtroppo ci sono in Italia. Per questo presenterò formale richiesta al ministero della Giustizia, affinché vengano forniti tutti i dosimetri che sono necessari. Speriamo così che, in tempi brevi, il ministero possa fornirli, consentendo all’Arpa di eseguire le verifiche necessarie”.

Deb.Div.

