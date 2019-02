Rapina alla BancApulia: malviventi irrompono dal retro e si fanno aprire il bancomat

Per fuggire poi con il bottino. E' successo questo pomeriggio a Termoli. Posti di blocco in Basso Molise e ai confini regionali per tentare di acciuffarli. Intanto scatta l'allarme sicurezza

TERMOLI. Hanno fatto irruzione dal retro, a volto coperto e armati di taglierino. E hanno minacciato la direttrice e i dipendenti dell’istituto di credito. Rapina alla BancApulia di Termoli. E’ successo oggi pomeriggio, venerdì 8 febbraio, intorno alle 16.30.

I malviventi, due entrati in azione, uno fuori dall'istituto per organizzare la fuga, si sono fatti aprire dall’interno lo sportello bancomat, caricato con migliaia di euro per i prelievi del fine settimana, sono scappati con il bottino. Facendo perdere le loro tracce.

Posti di blocco in tutto il Basso Molise e ai confini regionali per cercare di rintracciarli. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Termoli, per svolgere i rilievi e cercare tracce utili a identificare i rapinatori. Intanto in Molise è allarme sicurezza.

