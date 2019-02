Monte Marrone, 54enne di Isernia tenta il suicidio: salvato dai guardiaparco

Grazie al lavoro coordinato degli operatori l'uomo è stato trasportato tempestivamente al 'Veneziale'

ROCCHETTA AL VOLTURNO. Erano circa le 7:30 di questa mattina quando le guardie del parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise della stazione di Rocchetta al Volturno, durante il loro consueto giro di perlustrazione, hanno trovato nei pressi del monumento ai caduti di Monte Marrone una Punto priva di conducente. Come riportato dagli stessi operatori, dopo un breve controllo l’uomo, un 54enne di Isernia, è stato trovato poco distante, nel vallone lì nei dintorni, in stato di semi coscienza. Da una prima ricostruzione, dettata dalle sue condizioni e da vari indizi presenti sulla scena, sembrerebbe abbia tentato diverse volte il suicidio.

I guardiaparco hanno allertato celermente i carabinieri di Colli a Volturno e i sanitari del 118 del Veneziale di Isernia, dove l’uomo è stato tradotto per le cure del caso. Non si troverebbe in pericolo di vita.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale