Bimba di 22 mesi picchiata dal patrigno molisano, il racconto della mamma fa piangere Barbara D’Urso

La donna, ospite a ‘Pomeriggio Cinque’, ha raccontato quando è tornata a casa e ha trovato la figlia gravissima. E ha detto che il compagno ora deve pagare per quel che fa fatto

CAMPOBASSO. “Mi ha chiamato, dicendomi che la bambina stava male e quando sono arrivata era priva di sensi e con la faccia verde, segno evidente di ematomi. Ho provato a vedere se reagiva, ma faceva solo scatti improvvisi con le braccia e niente di più, mentre lui piangeva”.

Questo il racconto choc di Sara, la mamma della bambina di 22 mesi picchiata selvaggiamente perché piangeva, dal compagno, Federico Zeoli, 24 anni di Vinchiaturo. Un racconto fatto a ‘Pomeriggio Cinque’, che ha fatto scoppiare in lacrime Barbara D’Urso. E che ha sconvolto e commosso il Molise e l'Italia.

La sera di mercoledì Sara, che con Federico conviveva da due mesi - la coppia parlava già di matrimonio - era uscita per andare a trovare il padre, lasciando i figli con il giovane. Al ritorno una scena terribile, la folle corsa in ospedale. Le notizie, terribili, sulle condizioni della bambina. Ricoverata con un ematoma al cervello e con segni di graffi e morsi sul corpo. Bimba che fortunatamente sta meglio, come hanno detto i medici del ‘Bambino Gesù’ di Roma.

“Non era mai stato aggressivo con loro e con me, non ha mai alzato la voce – ha raccontato Sara alla conduttrice - Ai miei occhi era una persona che ci voleva bene e in questi 2 mesi non aveva mai dato un accenno di violenza. Altrimenti non gliel’avrei mai lasciate in mano. Quelle sono le mie bambine, il mio sangue. E lui non doveva farlo. I bambini non si toccano”.

Un racconto che smentisce l’immagine che la stampa, in un primo momento, ha dato di Sara. “Non l’ho più visto – ha detto ancora a Barbara d’Urso - ma se lo avessi davanti gli avrei sputato in faccia. Se ha problemi, perché sicuramente ce li ha, si sfogasse con altri. Deve pagare, giorno dopo giorno, finché non muore e io non lo perdonerò mai. Deve marcire là dentro. Per lui provo odio e schifo”.

“Purtroppo mi stanno facendo passare per la persona cattiva che non sono – ha detto ancora Sara - ho un passato un p’ così, ma ho sempre fatto tutto per il loro meglio. In queste ore mi stanno arrivando messaggi, sul telefono e su Facebook, nei quali mi dicono che sono cattiva e che non sono degna di essere madre. Io smentisco tutto quanto detto dai giornali, perché le mie figlie le amo più della mia vita. Ho combattuto per averle e per crescere. E combatterò per far capire a tutti che non sono quella che dicono”.

Federico Zeoli intanto si trova nel carcere di Velletri, in attesa della convalida del fermo, attesa ad horas.

