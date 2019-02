Sara e Benedetta sono disperse: sospese le ricerche delle due neonate finite nel Tevere

Per i vigili del fuoco, che hanno scandagliato il fiume palmo a palmo, non c’è speranza di ritrovare i loro corpicini. Un dramma che si aggiunge a quello della morte della loro mamma, Pina Orlando, di Agnone

CAMPOBASSO. Sara e Benedetta sono ufficialmente disperse. Sono state sospese le ricerche delle due gemelline, con tutta probabilità gettate nel Tevere dalla mamma, la 38enne Pina Orlando, di Agnone, che a sua volta si è lanciata nel fiume per togliersi la vita.

Una tragedia terribile, quella avvenuta pochi giorni prima di Natale, che ha commosso il Molise e l’Italia. Il dramma di una mamma e di una famiglia. La decisione di sospendere le ricerche è stata ufficializzata nelle ultime ore: secondo i vigili del fuoco, infatti, non ci sono più speranze di ritrovare i corpicini delle due neonate nel Tevere. Con l'utilizzo di uno speciale ecoscandaglio è stato monitorato anche il fondale del fiume, ma la ricerca non ha dato i risultati sperati e per questo le due piccole resteranno ufficialmente ‘disperse'.

Non si esclude neppure che la corrente possa averle trascinate fino alla foce e quindi in mare, dove le onde potrebbero aver trasportato a largo i loro corpicini.

