Bimba di 22 mesi picchiata dal patrigno molisano, Alice è stabile: in corso esami neurologici

Per valutare la condizione post traumatica. La piccola, che resta in prognosi riservata, è sempre ricoverata al ‘Bambino Gesù’ di Roma

CAMPOBASSO. Bimba di 22 mesi picchiata dal compagno della mamma, sono stabili le condizioni cliniche di Alice, ricoverata al ‘Bambino Gesù’ di Roma.

Nell’ospedale della capitale la piccola si trova dalla notte di mercoledì scorso, quando è stata picchiata brutalmente da Federico Zeoli, 24enne di Vinchiaturo, il compagno di Sara, la madre della piccola. La ragazza con cui il molisano viveva a Genzano, insieme ai quattro figli di lei.

Il giovane resta in carcere, lo ha deciso il Gip del Tribunale di Velletri, ma ora l’attenzione è tutta per le condizioni di salute della bambina. “In queste ore – questo il contenuto dell’ultimo bollettino medico – si stanno effettuando esami clinici e strumentali, per valutare la condizione neurologica post traumatica". Nel frattempo la prognosi resta riservata.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale