Inquinamento a Venafro: ulteriori sei mesi di divieto di transito per i mezzi pesanti

Il provvedimento, in vigore da due anni, prorogato dal prefetto, dopo i monitoraggi sulla qualità dell’aria



VENAFRO. Inquinamento a Venafro, il prefetto di Isernia Cinzia Guerccio ha disposto la proroga di ulteriori sei mesi del provvedimento di deviazione dei mezzi pesanti dal centro abitato di Venafro, adottato il 28 febbraio 2017 per ridurre l’inquinamento atmosferico e prevenire pericoli per la salute degli abitanti.

La proroga è stata decisa tenendo conto dei risultati del monitoraggio effettuato dalla Prefettura, per il tramite dell’Arpa Molise, sulla qualità dell’aria nella zona interessata dalla deviazione, attraverso le centraline VE1 e VE2, rispettivamente posizionate su Via Colonia Giulia e su Via Campania, i cui risultati hanno confermato l’efficacia dell’ordinanza prefettizia nella riduzione dei livelli di inquinamento nell’area venafrana. Confermate le deviazioni del traffico.

