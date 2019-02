L’omaggio del Papa al Molise: Francesco ricorda Boneventura De Filippis, cappellano in Antartide

Nell’udienza generale che si è svolta oggi. Speciale ringraziamento ai fedeli di Campobasso e riferimento alla visita in città del luglio 2014

CAMPOBASSO. L’omaggio del Papa al Molise. Un omaggio che Francesco ha fatto alla regione, oggi nell’Udienza generale, ricordando padre Bonaventura De Filippis, gesuita originario del Molise, che inviò in Antartide come cappellano, il primo sacerdote in assoluto a prestare servizio in quei territori impervi e lontani dal mondo. Una decisione presa personalmente da Bergoglio, quando era provinciale dei Gesuiti in Argentina.

"Complimenti a voi per questo fatto storico", ha detto ai fedeli di Campobasso (oggi a Roma era presenta una delegazione di 350 persone dal Molise, col personale della Questura di Campobasso), ricordando di essere lui stesso nato al Sud, non lontano da dove il loro conterraneo gesuita De Filippis ha speso le sue energie migliori, a servizio di fedeli altrimenti privi dell'Eucaristia.

Nel novembre 2017 il Papa ha scritto una lettera su padre Bonaventura de Filippis all'arcivescovo di Campobasso, inviando a Giancarlo Bregantini due santini con l'icona di San Giuseppe e di Santa Teresa del Bambino Gesù, insieme al libretto dell'ordinazione sacerdotale di padre De Filippis.

"Caro fratello, quando sono stato da voi (5 luglio 2014) - le parole del Papa - vi ho detto che un figlio della vostra terra, padre Bonaventura De Filippis, è stato il primo cappellano nell'Antartide Argentina. Ho ricevuto il libretto e ho pensato di inviarlo a voi, così avete un ricordo di questo cittadino illustre. Per favore, non si dimentichi di pregare per me. Fraternamente. Francesco".

