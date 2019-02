Territorio ‘battuto’ dalla Polizia: in manette un 42enne ‘beccato’ dall’Anticrimine

Vasta operazione del Commissariato di Termoli in collaborazione con il reparto speciale di Pescara. Nei guai anche un cittadino polacco: evitava la notifica di provvedimenti di allontanamento dalla donna che perseguitava

TERMOLI. Territorio ‘monitorato’ dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Termoli, in collaborazione con il personale del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara per un più incisivo servizio di controllo del territorio, finalizzato alla repressione e prevenzione dei reati che destano maggiore allarme sociale.

Identificate 80 persone, controllati 65 veicoli ed elevate una serie di contravvenzioni al Codice della Strada.

L’attività capillare ha consentito di rilevare la presenza sul territorio di 14 persone con precedenti penali a proprio carico e di eseguire numerosi controlli domiciliari di soggetti sottoposti a misure restrittive.

I particolareggiati approfondimenti investigativi espletati hanno consentito al personale dell’Ufficio Anticrimine del Commissariato di P.S. di Termoli di localizzare e trarre in arresto, in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Pescara, un cittadino italiano, P.I., di anni 42, che doveva espiare una pena di 4 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio precedentemente commessi. L’uomo è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare. E’ stato deferito all’Autorità Giudiziaria un cittadino di origine polacca per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità poiché più volte si era sottratto agli inviti del personale del Commissariato per la notifica di provvedimenti inibitori volti a tutelare la donna vittima degli atti persecutori posti in essere dall’uomo.

