Minorenne albanese scappa dalla casa famiglia per andare a rubare: inseguito e bloccato da un migrante

Notte movimentata ieri alla Casa degli Angeli di Campobasso: l’extracomunitario, dopo aver sentito rumori provenire dal vicino chiosco di frutta e aver allertato la Polizia, non ha perso tempo e ha fermato il minorenne che aveva appena messo a segno il furto

CAMPOBASSO. Ha solo 15 anni ed è stato denunciato per furto aggravato. Lui, giovanissimo cittadino albanese, è stato segnalato e acciuffato, dopo aver messo a segno il furto da poche decine di euro, da un extracomunitario, ospite della ‘Casa degli Angeli’ in via Monte San Gabriele.

L’uomo ha sentito strani rumori provenire da chiosco di frutta che si trova dall’altro lato della struttura di accoglienza di via San Michele che, come è noto, supporta persone in difficoltà di qualsiasi nazionalità. Non ha fatto finta di nulla: ha immediatamente allertato la Polizia. Ma il suo ‘interessamento’ non si è fermato alla semplice telefonata al 113. Ha notato che il giovane, dopo aver infranto i vetri del chioschetto, si stava dando precipitosamente alla fuga.

Quindi lo ha inseguito, bloccato e ha atteso l’arrivo della Squadra Volante. Il minorenne, identificato dagli agenti giunti immediatamente sul posto, è stato accompagnato presso gli uffici di polizia per gli accertamenti di rito.

Nelle tasche del minorenne gli agenti hanno trovato numerose monete da 50 centesimi, 1 e 2 euro, asportate dalla cassa del negozio di frutta e verdura nel quale si era introdotto. Refurtiva restituita ai legittimi proprietari quando sono andati in Questura per sporgere denuncia.

Il minorenne, colto in flagranza di furto, si era allontanato dalla casa famiglia di Sant’Agapito dove era stato affidato con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria. Considerato che il giovane si è reso responsabile del reato di furto aggravato, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e riaffidato alla responsabile della Casa Famiglia che ha raggiunto gli uffici di polizia dopo essere stata avvisata.

