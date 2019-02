Autorizzazione del Ministero per i nuovi vigneti: le domande entro il 31 marzo

Le richieste vanno presentate presso le associazioni di categoria

CAMPOBASSO. A partire dal 1 gennaio 2016, fino al 31 dicembre 2030, i vigneti di uva da vino possono essere impiantati e reimpiantati solo se è stata concessa una autorizzazione, ai sensi dei decreti ministeriali 1213 e 12272 del 2015, 527 del 2017 e 935 del 2018.

Le autorizzazioni sono concesse ai richiedenti che presentano apposita domanda presso le competenti associazioni di categoria.

In proposito, l’assessorato regionale all’Agricoltura rende noto che per quanto concerne la campagna vitivinicola 2018/2019 le domande vanno presentate entro e non oltre il prossimo 31 marzo. Per maggiori informazioni e chiarimenti, è possibile rivolgersi agli uffici di via Vico a Campobasso.

