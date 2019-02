I carabinieri controllano le case di riposo, denunciati due amministratori

Diverse le operazioni dei militari che hanno messo al setaccio le strutture dell’alto Molise

AGNONE. Due responsabili di cooperative denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per i seguenti reati: mancanza di idoneità alle mansioni svolte, omessa compilazione ed esibizione del documento per la valutazione dei rischi e mancata formazione dei lavoratori. Queste le violazioni riscontrate nella provincia di Isernia, precisamente nell’Alto Molise, dai carabinieri di Agnone e del Nucleo Ispettorato del lavoro di Isernia, impegnati in un’operazione di controllo di due strutture assistenziali/ case di riposo per anziani. Inoltre, si constatava che nelle aziende venivano impiegati tre lavoratori in nero e cinque irregolari. Contestate violazioni amministrative per un importo di circa trentacinquemila euro.

