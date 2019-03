Spaccio di cocaina in via Romagna: al via gli interrogatori degli arrestati

Oggi toccava all'unica donna arrestata che si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Una strategia difensiva, vista la mole di atti e documenti che fanno parte dell’inchiesta che ha portato tre persone in galera e 8 ai domiciliari per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Uno degli arrestati era uscito dal carcere il giorno prima del blitz.

CAMPOBASSO. Unica donna finita in manette nell’operazione ‘Drug Market’, Filomena D. è rinchiusa da venerdì scorso nel carcere di Foggia.

E oggi, alla presenza del suo legale, l’avvocato Carmine Verde che assiste anche gli altri due arrestati ( Giuseppe D.V., 43 anni e Cristian D.V., 34 anni) nell’ambito della stessa indagine portata a compimento dai Carabinieri della Compagnia di Campobasso con il coordinamento del procuratore Nicola D’Angelo, avrebbe dovuto sostenere il primo interrogatorio.

L’accusa è pesante: associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Oltre 1500 gli episodi di cessione di sostanze stupefacenti documentati, dal maggio 2018 a venerdì scorso quando in via Romagna e via Toscana è scattato il blitz che ha portato i tre in cella e altre 8 persone ai domiciliari.

L’avvocato Verde ha bisogno di tempo per poter studiare nel dettaglio la mole di documenti a corredo delle richieste di custodia cautelare in carcere per i propri assistiti. E punterebbe a smontare il reato associativo contestato ai suoi assistiti. Dopodomani, inoltre, gli altri due arrestati dovranno essere interrogati, questa volta nel carcere di Campobasso.

Intanto la donna detenuta a Foggia si sarebbe avvalsa della facoltà di non rispondere. E lo stesso potrebbe succedere mercoledì quando toccherà a Giuseppe e Cristian D.V. sedere davanti al pubblico ministero alla presenza dell’avvocato Verde. Una precisa strategia difensiva per concedere tempo utile allo studio e alla verifica dei documenti.

Sono 11 le persone finite nell’inchiesta ‘Drug Market’ che ha smantellato, secondo le tesi degli inquirenti, il traffico di cocaina in città. Tutto avveniva in due appartamenti entrambi situati nel quartiere San Giovanni: uno in via Romagna, l’altro in via Toscana dove risiederebbe l’unica donna finita in carcere. Anche la figlia minore sarebbe fra i coinvolti nell’indagine: sarebbe lei la ragazza denunciata in stato di libertà nei mesi scorsi. Gli arrestati sarebbero legati da rapporti affettivi (poi finiti) e familiari. La separazione non avrebbe impedito loro di diventare soci e fare affari, come sostiene la Procura, con lo spaccio di cocaina, che avveniva nell’abitazione di via Romagna. Uno dei due uomini, pregiudicato per reati simili, aveva appena assaporato la libertà: era infatti uscito di prigione il giorno prima del blitz. Il tempo di festeggiare con i parenti e poi, qualche ora dopo, la visita dei Carabinieri e di nuovo in cella in via Cavour.

