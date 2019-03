Incidenti stradali, assistenza psicologica a vittime e familiari: Campobasso città pilota

Insieme a Roma, Firenze e Milano. Un progetto di ‘Ania Cares’, attuato in collaborazione con ‘La Sapienza’ di Roma e la Polstrada

CAMPOBASSO. Incidenti stradali, arriva l’assistenza psicologica. Campobasso, insieme a Roma, Firenze e Milano, è una delle quattro città pilota dove è stato attivato il progetto 'Ania Cares', ideato dalla Fondazione Ania, in collaborazione con l'Università ‘La Sapienza' di Roma e con la Polizia stradale.

Nelle quattro città cento psicologi sono a disposizione 24 ore su 24, per garantire assistenza alle vittime di incidenti stradali e ai loro familiari, sia nell'immediatezza dell'accaduto che nel tempo, attraverso incontri che aiutino ad elaborare il trauma subito. Il servizio è completamente gratuito e può essere richiesto telefonando al numero verde 800893510, dove un operatore indirizzerà le persone alla rete degli psicologi distribuiti nei quattro comuni.

Unico a livello mondiale, il progetto, i cui manuali sono stati messi a punto da esperti internazionali, è ancora in fase sperimentale. Al riguardo, alcuni giorni fa, i primi risultati della sperimentazione sono stati presentati in un convegno a Roma, da cui è emerso che il 70% delle telefonate sono state effettuate da parenti delle vittime, il restante 30% da coloro che hanno subito in prima persona l’incidente.

A livello locale il progetto è attuato grazie alla collaborazione della Sezione Polizia Stradale di Campobasso, dell’Asrem, del Pronto soccorso dell’Ospedale Cardarelli e dell’Ordine degli Psicologi del Molise.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale