I clan della cocaina: si consegna ai carabinieri l’ultimo ricercato, sfuggito al blitz

Le ricerche dell’uomo, ormai braccato dai militari di Marcianise e dai colleghi di Campobasso, sono cominciate subito dopo la vasta operazione che ha sgominato il clan che gestiva il traffico di cocaina a Campobasso e nell’hinterland

CAMPOBASSO. In manette, a pochi giorni dal blitz dei Carabinieri che ha smantellato il traffico di cocaina a Campobasso e in numerosi centri della provincia, anche l’ultimo ricercato che, quella mattina all’alba, si era reso irreperibile.

Questa mattina a Marcianise, popoloso comune del Casertano, i militari della Compagnia Carabinieri di Marcianise e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Campobasso hanno arrestato il cittadino di origine albanese che a pieno titolo faceva parte dell’associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope nel capoluogo molisano.

L’uomo si era dileguato mentre era in corso il blitz che, il primo marzo scorso, ha visto impegnati più di 60 carabinieri del Comando Provinciale di Campobasso intervenuti che contemporaneamente sui 20 obiettivi dislocati tra Molise, Puglia e Campania. Venti le perquisizioni e 11 le misure cautelari personali (tre in carcere e otto agli arresti domiciliari) emesse dal Gip del Tribunale del capoluogo su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della locale Procura della Repubblica: un colpo mortale al ‘cartello’ che gestiva il traffico di cocaina in città, composto da due nuclei familiari che avevano deciso, a tavolino, quanto investire, quanta cocaina comperare (a Succivo e a San Severo), quanto ‘tagliarla’ e a quanto venderla. Spaccio che avveniva in un appartamento di via Romagna.

Le ricerche avviate nell’immediatezza dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e proseguite fino ad oggi, anche in collaborazione dei Carabinieri di Marcianise, hanno permesso di individuare altre abitazioni dove poteva essersi nascosto l’albanese ricercato dal primo marzo. I continui controlli e perquisizioni effettuate nei giorni scorsi lo hanno, di fatto, costretto a consegnarsi in Caserma ai militari che lo hanno arrestato e, dopo le formalità di rito, condotto presso la propria abitazione per sottoporlo agli arresti domiciliari.

Si è chiuso il cerchio, quindi, con l’arresto dell’ultimo componente del sodalizio criminale composto principalmente dagli esponenti di due famiglie locali e scoperto dai Carabinieri del Nor-Sezione Operativa di Campobasso che per quasi un anno, hanno seguito e monitorato ogni appartenente all’associazione raccogliendo, con l’ausilio di attività tecniche, osservazioni, pedinamenti e perquisizioni, elementi, a carico di 20 indagati, in ordine alle attività di spaccio, commercio e detenzione con finalità di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina destinata alla commercializzazione nella città di Campobasso.

