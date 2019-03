Grave lutto nel mondo forense: muore l’avvocato Erminio Roberto. Aveva 54 anni

Il noto legale, presidente della Camera penale del Molise, trovato riverso a terra dai familiari. Inutili purtroppo i soccorsi

CAMPOBASSO. Grande lutto nel mondo forense molisano. E’ morto improvvisamente, stroncato da un infarto, l’avvocato campobassano Erminio Roberto, presidente della Camera penale del Molise. Aveva soltanto 54 anni.

Il noto legale, molto impegnato nella battaglia per la riforma della giustizia e per la riduzione dei tempi dei processi, è stato trovato in casa questo pomeriggio, riverso a terra, dai familiari. Inutili i soccorsi del 118, arrivati subito nella villetta di Ferrazzano. Per lui, purtroppo, non c'era più nulla da fare.

Una notizia che si è diffusa rapidamente a Campobasso e in tutto il Molise, dove l'avvocato Roberto, sposato e con due figli, era molto conosciuto. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati sul web e grande il dolore per i parenti, gli amici e i colleghi, straziati da questa improvvisa perdita. Ai familiari le condoglianze della redazione di 'isNews'.

