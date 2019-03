Campobasso, rapina al discount Md di via Puglia: con il volto coperto e armato di coltello ruba l'incasso

L'episodio di cronaca oggi pomeriggio: il supermercato, molto frequentato, si trova sulla strada che porta a Foggia. Solo l'altro ieri i soliti ignoti sono riusciti ad entrare nella farmacia di via Calabria, che si trova nello stesso quartiere e dall'altro lato della strada

CAMPOBASSO. Entra nel supermercato, armato con un coltello da cucina e il volto parzialmente coperto da una maschera bianca. Si avvicina all'unica cassa aperta dove ci sono 4 o 5 clienti in fila e, brandendo l'arma, intima alla cassiera di consegnargli tutto l'incasso.

E' pomeriggio inoltrato quando, nel supermercato Md del quartiere Colle dell'Orso, che affaccia su via Puglia subito dopo lo svincolo per piazza Molise, il rapinatore - che è solo e probabilmente a piedi - entra in azione.

L'uomo - dall'accento italiano, corporatura esile e, come detto, con il volto parzialmente coperto da una maschera bianca - spaventa a morte la giovane cassiera urlandole di consegnargli tutto il denaro al momento disponibile. La ragazza è terrorizzata, come i clienti del resto: non riesce nemmeno ad aprire la cassa per eseguire gli ordini. Non appena il badge in uso ai dipendenti riesce a consentire l'apertura della cassa, il rapinatore arraffa in velocità tutto quello che riesce a prendere. Una somma che potrebbe aggirarsi intorno ai 500 euro considerando che l'incasso della mattina è stato già ritirato verso le 14.

Subito dopo, esce di corsa e sparisce tra i palazzoni della zona oppure nel dedalo di strade che si affacciano sulla trafficatissima via Puglia, direttrice principale verso Foggia. I Carabinieri intervengono pochi minuti dopo, allertati proprio dalle dipendenti del supermercato e dai clienti che tirano il fiato per lo scampato pericolo.

Solo l'altro ieri, sempre nella stessa zona ma in via Calabria, un altro colpo messo a segno ai danni della farmacia nella quale i 'soliti ignoti' hanno fatto razzia nottetempo. Come è noto, la zona di via Puglia offre una immediata via di fuga per i malintenzionati che, in pratica, si trovano già sulla strada statale che esce dal capoluogo e conduce a Foggia. Naturalmente i Carabinieri stanno perlustrando la zona e verificando le immagini del sistema di videosorveglianza. Sulla strada per Foggia istituiti anche alcuni posti di blocco. Non si esclude che, per la modalità con la quale è avvenuta la rapina, si possa trattare di qualche delinquente locale.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale