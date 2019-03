Lo ha stabilito l’assemblea dei soci che si è riunita presso la Camera di commercio anche per l’approvazione del bilancio. La vice sarà Paola Moscardino

ISERNIA. Il consigliere delegato al Bilancio del Comune di Isernia Giampiero Mancini è il nuovo presidente del Gal Molise Rurale. Lo ha stabilito l’assemblea dei soci che, si è riunita presso la sede della Camera di commercio. Nel corso del summit è stato anche votato il rinnovo del Consiglio di Amministrazione del Gal Molise Rurale. ù

Il nuovo presidente sarà dunque Giampiero Mancini. Insieme a lui sono stati designati Paola Moscardino (vice presidente) e i consiglieri Nicola Manocchio, Mario Di Geronimo, Alessandro Aceto, Domenico Calleo e Pia Amodei.

Il gruppo di azione locale, formato da soci ed aziende private e amministrazioni comunali del territorio della provincia di Isernia, nel corso della stessa seduta, ha approvato il bilancio inerente l’esercizio finanziario che si è chiuso lo scorso 31 dicembre 2018.

L’assemblea dei soci e il consiglio d’amministrazione hanno evidenziato come il finanziamento concesso di due milioni di euro dalla Regione Molise, sia ancora bloccato. Per questo hanno deciso di presentare apposita mozione, in quanto si tratta di fondi essenziali per consentire al Gal di realizzare i progetti messi in cantiere.

