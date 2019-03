Accusati del colpo in una gioielleria di Isernia, scagionati grazie ai tatuaggi

L’incredibile storia di una coppia di Ostia che è finita agli arresti e per sette volte a processo perché troppo ‘simile’ a quella dei veri rapinatori. Fino ad ora Matteo e Sharon sono stati sempre assolti per non aver commesso il fatto. Ma hanno ancora il ‘conto’ aperto con la Giustizia e presto saranno al Palazzo di Giustizia di Isernia per l’ennesima beffa del destino

ISERNIA. Quando un tatuaggio ti salva la vita. E’ proprio grazie ai segni indelebili che portano tatuati sul corpo che due giovani romani potranno svegliarsi da un incubo che li ha portati persino in carcere. Accusati di aver rapinato numerose gioiellerie, finiscono nei guai e subiscono sette processi. Ma loro, Matteo e Sharon non c’entrano nulla con i veri rapinatori. E sono proprio i tatuaggi a dimostrare la verità.

Matteo Greco e Sharon De Angelis, 32 e 30 anni, (nella foto in home, pubblicata su 'Il Corriere della Sera', ndr) sono stati a processo in vari tribunali con l’accusa (ingiusta) di aver saccheggiato sette gioiellerie nel centro Italia. Furti compiuti dal 2014 in poi in Abruzzo (Vasto, Chieti, Teramo e L’Aquila), in Umbria (Terni), in Molise (Isernia) e nel Lazio.

Al momento la faccenda non è completamente chiusa: mancano ancora quattro processi, due a Terni, uno a Isernia, uno a Civitavecchia. Negli altri sono stati assolti per non aver commesso il fatto. Nel 2014, quello strano intreccio del destino, li ha portati pure in carcere.

“Saranno ancora assolti: sono processi fotocopia”, assicura l’avvocato Regina Tirabassi, difensore della coppia in una intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’.

Tutto nasce con la foto segnaletica di Matteo Greco, incappato nella Giustizia per un errore di gioventù. E la somiglianza tra il ladro delle gioiellerie e il povero ragazzo di Ostia ha fatto il resto. Il giudice di Vasto, il primo ad accorgersi che si trattava di due persone diverse, seppur somiglianti, ha assolto la coppia.

I due, che nel frattempo sono diventati anche genitori, sono stati scagionati proprio comparando le immagini delle videocamere delle gioiellerie assaltate e le foto dei tatuaggi che portano sul corpo, diversi da quelli dei ladri veri.

Matteo Greco ha, tra i tanti, una colt impressa sulla schiena mentre Sharon ha sul dorso una fatina con i fiori. Per il giudice di Vasto si tratta di disegni incompatibili con quelli dei veri rapinatori. Non solo. Secondo una perizia dei Ris dei Carabinieri, eseguita a Viterbo, le differenze sono anche fisiche: la coppia responsabile degli assalti alle gioiellerie è composta da un omone alto1,85 e da una donna molto più bassa, circa 30 centimetri in meno (nella foto il frame delle telecamere di sorveglianza, pubblicato su 'Il Corriere della Sera, ndr').

Sharon è invece alta 1,63 e Matteo Greco la supera di solo un centimetro. Oltre ai tatuaggi, alla statura e alla corporatura, c’è un altro particolare, difficilmente celabile. Il giorno in cui i due ladri veri hanno assaltato una gioielleria, Sharon era già incinta e aveva il pancione. Le telecamere hanno immortalato una donna dal fisico esile e senza segni di gravidanza in corso.

