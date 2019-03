Strade di sangue: 5 morti in un terribile incidente sulla Bifernina

Lo scontro, frontale, tra Montagano e Lucito. Traffico bloccato e deviato su percorsi alternativi



CAMPOBASSO. Cinque morti. Questo il bilancio, drammatico, di un gravissimo incidente stradale che si è verificato oggi, poco dopo le 13, sulla Bifernina, al chilometro 31, tra Montagano e Lucito. Dopo l'impatto, frontale una delle due macchine è stata interessata da un principio di incendio. Coinvolte una Citroen C3 e una Fiat Panda. A perdere la vita due uomini che viaggiavano sulla Citroen, tra cui un 70enne, dipendente del Tribunale di Campobasso. Tra le vittime anche una coppia di ultrasettantenni, che viaggiavano sulla Panda ed erano residenti a Ripabottoni.

Sul posto per i soccorsi, i vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere una donna, per affidarla alle cure dei sanitari del 118, che l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Ma nel pomeriggio è arrivata la notizia del quinto decesso. Per le altre quattro persone rimaste coinvolte nell’incidente, purtroppo, non c’era più nulla da fare. Le indagini sono state affidate alla Polizia stradale, con il magistrato di turno arrivato per procedere alle identificazioni.

Sul posto dell'incidente, oltre alle ambulanze del 118, anche carabinieri e polizia stradale. Traffico bloccato sulla strada, con la circolazione trasferita su percorsi alternativi.

(Seguono aggiornamenti)