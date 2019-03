Isernia, rifiuti abbandonati ovunque: scattano multe, denunce e sequestri

I carabinieri forestali hanno eseguito controlli in tutto il territorio provinciale per prevenire e contrastare una pratica purtroppo diffusa



ISERNIA. Denunce, sequestri e multe salate: questo il bilancio dei controlli che i carabinieri forestali hanno eseguito negli ultimi giorni in tutta la provincia per prevenire e contrastare l’abbandono dei rifiuti, fenomeno purtroppo diffuso su tutto il territorio.

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Forlì del Sannio, durante un’ispezione presso un’azienda zootecnica dell’alto Molise, hanno rinvenuto un deposito incontrollato di letame in violazione della vigente normativa. Rifiuti che sono stati abbandonati su di un’area che rientra in un sito protetto. Per questo, i due titolari dell’attività sono stati denunciati, mentre l’area è stata sottoposta a sequestro preventivo.

I Carabinieri della Stazione Forestale di Pescopennataro hanno invece accertato, sempre nell’alto Molise, l’abbandono incontrollato di rifiuti speciali (cartoni e imballaggi di plastica). Per tale motivo, i proprietari si sono beccati una multa di circa seicento euro, per aver violato la normativa sulla tutela ambientale.

Infine, i Carabinieri della Stazione Forestale di Venafro, fatto scattare una sanzione amministrativa di oltre milleseicento euro nei confronti di un uomo originario dell’hinterland casertano, per aver abbandonato un autocarro fuori uso su un terreno di proprietà privata sito nella periferia venafrana.

