Aveva 6 chili di marijuana, arrestato un 40enne. Ventenne beccato con l’hashish e denunciato

Dalla Guardia di finanza, che negli ultimi giorni ha sequestrato in Molise, in tre operazioni, droga per 35mila euro

CAMPOBASSO Aveva sei chili di marijuana, arrestato un 40enne pregiudicato. L’operazione svolta dalla Guardia di finanza di Campobasso, dopo un lungo inseguimento nelle campagne di Larino. Per l’uomo, in sede di udienza di convalida, il Tribunale frentano ha disposto gli arresti domiciliari, per traffico di sostanze stupefacenti.

L’intervento effettuato nel fine settimana, insieme ad altre due operazioni. Sempre nella stessa zona i finanzieri del Gruppo Operativo Antidroga hanno perquisito le usuali aree di spaccio, sequestrando a persone rimaste ignote 100 grammi di morfina mista ad eroina e 15 grammi di cocaina.

E da Larino a Campomarino, dove le Fiamme Gialle della Compagnia di Termoli hanno denunciato un 21enne, trovato in possesso di 200 grammi di hashish.

Complessivamente, lo stupefacente sequestrato, se immesso sul mercato, avrebbe fruttato alla vendita al dettaglio oltre 35mila euro.

Lo sforzo operativo della Guardia di Finanza, nel contrasto ai traffici illeciti di stupefacenti, è finalizzato a disarticolare le grandi organizzazioni attive nel business della droga e l’impiego dei proventi illeciti, che immessi nell’economia legale vanno a ledere le regole del libero mercato e della concorrenza leale.

