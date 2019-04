Rubano una Panda in Molise e fanno saltare il bancomat

L’auto è stata utilizzata per fare la ‘spaccata’ che poi ha consentito ai 3 malviventi incappucciati di piazzare un ordigno all’interno del bancomat della Banca Popolare di Milano, a Foggia

TERMOLI. Hanno utilizzato un’auto rubata nella cittadina adriatica per mettere a segno la ‘spaccata’ e poi piazzare un ordigno (o gas acetilene, è ancora da chiarire) all’interno dello sportello bancomat della filiale della Banca Popolare di Milano, in piazza Umberto Giordano a Foggia.

Furto con esplosivo, questa mattina all’alba, ad opera di un gruppo di malviventi pronti ad entrare in azione appena 6 minuti dopo il passaggio di una Volante impegnata nel controllo del territorio cittadino e a circa 150 metri dalla pattuglia della vigilanza incaricata di sorvegliare le attività commerciali dell’isola pedonale.

La presenza delle forze dell’ordine non ha fatto da deterrente ai tre incappucciati che, con la Panda rubata a Termoli, hanno buttato giù la porta a vetro situata nella stradina laterale per poi introdursi nei locali dell’istituto di credito. All’interno della banca hanno posizionato l’esplosivo, la cui onda d’urto - non avendo sfoghi verso l’esterno - ha provocato danni ingenti alla struttura.

Da questa mattina, come riferisce ‘Foggia Today’ sono in corso indagini, sopralluoghi e rendicontazioni per verificare l'ammontare del furto. Che dovrebbe essere stato ben al di sotto delle aspettative dei tre malviventi visto che pare manchino solo 6mila euro in luogo del bottino potenziale della cassa del bancomat interno (con annessa cassa continua) stimato sugli 80mila euro circa. Sull'accaduto indaga la Polizia.

