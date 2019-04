Dolore e morte a L’Aquila, 10 anni dopo: testimonianze dal Molise nel docu-film su Rai 2

Domani sera, sul secondo canale Rai, sarà ripercorsa la tragedia del 6 aprile 2009 dando voce ai sopravvissuti e ai soccorritori. Le testimonianze della molisana Roberta Valerio e di tre vigili del fuoco di Agnone, che per 18 ore scavarono tra le macerie salvando un giovane studente di Lanciano

CAMPOBASSO. Dieci anni da quel maledetto 6 aprile del 2009 quando, alle 3.32, una scossa di magnitudo 6.3 distrusse L’Aquila e i paesi intorno: 309 vite spezzate che domani sera, su Rai 2, saranno raccontate dall’attore Lino Guanciale nel docu-film ‘L’Aquila 3.32 – La generazione dimenticata’.

Sogni e speranze sepolti da cumuli di macerie, come quelli di Luana Paglione, 40 anni di Capracotta; Ernesto Sferra, 80 anni, residente a Forli del Sannio; Danilo Ciolli, studente universitario in fisioterapia, di Carovilli; Vittorio Tagliente, 26 anni di Isernia; Michele Iavagnilio, 26 anni, anche lui di Isernia; Elvio Romano, 22 anni, studente di Bojano.

Polvere e dolore nei quali hanno scavato a mani nude tre vigili del fuoco di Agnone che arrivarono a L’Aquila subito dopo la tragedia.

Francesco Spadanuda, Roberto Di Niro e Pasqualino Marcovecchio raccontano, tra lacrime e commozione, quelle interminabili ore, passate a togliere pietre e detriti con il cuore in gola e la voce ferma per rassicurare chi, sotto quelle macerie, respirava ancora. Si chiama Matteo Antonioli, studiava a L’Aquila dove si era trasferito da Lanciano. E i suoi tre angeli custodi del Molise lo hanno tirato fuori dall’inferno.

La produzione, firmata Stand By Me e Rai Cinema, ripercorre gli avvenimenti di quella notte del 2009 focalizzando l’attenzione su 6 edifici, i simboli di quel dramma: gli appartamenti abitati dagli universitari; 55 quelli che non ce l’hanno fatta.

Attraverso le testimonianze dei protagonisti, a partire da quelle dei ragazzi sopravvissuti, il documentario ricostruisce quanto avvenuto all’Aquila dalle 22.48 del 5 aprile 2009, ora della prima scossa della notte, alle 21.30 del 7 aprile, quando viene estratta viva l’ultima studentessa.

Camminando tra le strade della città, l’attore marsicano Lino Guanciale – che allora aveva 30 anni e tanti amici studenti a L’Aquila – condurrà gli spettatori nei luoghi simbolo della vicenda, intervistando ragazzi e ragazze che hanno vissuto il sisma sulla loro pelle dall’interno della loro camera, quelli che sono riusciti a scappare nella notte attraverso i corridoi sospesi nel vuoto o chi è rimasto ore e ore sotto le macerie delle palazzine.

Storie come quella della molisana Roberta Valerio, dottoranda in ingegneria, sopravvissuta grazie all’intuizione di andare a dormire in macchina con il fidanzato Carmine.

