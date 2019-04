Adesione allo Sprar: il Comune ci ripensa ma la ditta fa ricorso. Il caso si deciderà in udienza pubblica

L’amministrazione comunale, chiamata in giudizio per annullare la propria decisione, ha affidato l’incarico legale all’avvocato Massimo Romano

SANTA MARIA DEL MOLISE. Bisognerà attendere ancora un po' per fare chiarezza sulla vicenda che vede come protagonisti il Comune di Santa Maria del Molise e una ditta locale. Di mezzo c’è l’adesione dell’amministrazione comunale al progetto Sprar, garantita in un primo momento e ritirata successivamente.

Dopo la proposta di aggiudicazione del servizio assunta dalla Centrale unica di committenza regionale, l’ente comunale aveva riconsiderato la scelta di aderire al progetto, recependo in tal modo le preoccupazioni della popolazione residente che aveva manifestato il proprio dissenso, in particolare rispetto all’opzione di concentrare l’accoglienza di tutti i migranti all’interno di un’unica struttura.

Contro la decisione del Comune di soprassedere dal progetto, la ditta ha proposto ricorso al Tar Molise, chiedendone l’annullamento e, conseguentemente, la condanna alla stipula del contratto e al risarcimento del danno. Il Comune di Santa Maria del Molise ha così deciso di affidarsi all’avvocato Massimo Romano per resistere alle domande di annullamento e risarcitoria, il quale ha rivendicato non soltanto la correttezza degli atti comunali, così come posti in essere nel rispetto dell’interesse pubblico espresso dalla comunità, ma altresì evidenziato taluni profili di inammissibilità del ricorso.

Cosicché, dopo la costituzione in giudizio del Comune, la trattazione del ricorso è stata rinviata all’udienza pubblica, non ancora fissata. Niente sospensiva, dunque, e tutto rimandato alla decisione di merito.

