Adesione allo Sprar, le ragioni della ditta: atto illegittimo del Comune

L’avvocato della Barile Attilio Piermarino spiega i motivi del ricorso al Tar contro il ripensamento dell’amministrazione di Santa Maria del Molise ad accogliere i migranti



SANTA MARIA DEL MOLISE. “Il ripensamento del Comune di Santa Maria del Molise è illegittimo ed elusivo dell’obbligo di accoglienza migranti che aveva garantito al Ministero dell’Interno”.

Così Attilio Piermarino, legale della Barile, spiega le ragioni che hanno spinto la ditta aggiudicataria a presentare ricorso al Tar Molise.

“Se l’amministrazione comunale ci ha ripensato – sottolinea l’avvocato isernino – dopo più di un anno, a seguito delle presunte ‘preoccupazioni’ della popolazione locale (anziché per fondati motivi giuridici) evidentemente teme il confronto con i propri elettori e comunque dimostra di non avere un serio indirizzo programmatico in materia. Anzi, è causa di perdita di finanziamenti e di possibilità di movimentazione economica per il paese.

Sarà dunque il Tar, a stretto giro, a decidere sulla legittimità di questo altalenante comportamento. Non esiste – precisa infine Piermarino – alcun profilo di inammissibilità del ricorso come erroneamente affermato dalla difesa del Comune”.

