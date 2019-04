Rubano 300 pannelli fotovoltaici da un'azienda agricola, rumeni e magrebini a processo

Ieri uno degli autori del clamoroso furto messo a segno a Campomarino il primo maggio del 2017 ha patteggiato la pena: i Carabinieri hanno ricostruito un giro d’affari per circa 500mila euro. Il materiale rubato veniva poi rivenduto all’estero

CAMPOBASSO. Era il primo maggio del 2017 quando Harrac Ibrahim, marocchino di 36 anni, assieme ad altri due complici si introdusse in un’azienda agricola di Campomarino dalla quale prelevò 300 pannelli fotovoltaici. Per il trasporto del materiale appena rubato, avevano fatto sparire anche un furgone Ducato, solo qualche giorno prima del colpo nell’azienda del basso Molise. Una volta messo a segno il colpo e caricati i pannelli sul furgone, iniziò la fuga. I malviventi avevano i Carabinieri alle calcagna e per questo uscirono fuori strada.

Le successive indagini hanno consentito di scoprire una vera e proprio banda di magrebini e rumeni, dedita anche ai furti di rame, materiale agricolo e industriale che agiva nella provincia di Campobasso ma anche in quelle di Foggia e Chieti, sgominata dopo qualche mese da quel clamoroso furto con incidente dai Carabinieri di Lanciano.

Furti che avevano come scopo la successiva vendita del materiale trafugato in Marocco e in Romania, con un giro d’affari di oltre 500mila euro.

Ieri il magrebino ha patteggiato la pena ad un anno e 10 mesi di reclusione e 600 euro di multa per furto aggravato e ricettazione. In totale in quell’operazione furono 8 gli arrestati, 30 indagati e 500.000 euro il giro di affari fermato. Il processo per altri 10 imputati è fissato per il prossimo 9 aprile.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale