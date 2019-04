Truffe, furti e reati ambientali: raffica di denunce nell’Isernino

I carabinieri hanno smascherato due campani che avevano fatto carte false per risparmiare sulle polizze assicurative. Nei guai anche un macedone che aveva rubato legna nel bosco



ISERNIA. Raffica di denunce a Isernia e nella sua provincia per truffa, furto e reati ambientali. I Carabinieri della locale Compagnia hanno denunciato due uomini della provincia di Napoli che risultavano essere intestatari di nove veicoli.

Entrambi fatto carte false per risultare anagraficamente residenti in provincia di Isernia, con lo scopo di ottenere il pagamento delle tariffe assicurative veicoli di gran lunga inferiori a quelle applicate in territorio campano. I giovani dovranno rispondere di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e truffa aggravata.

E resta alta l’attenzione dell’Arma per la prevenzione e la repressione del fenomeno indiscriminato dei furti di legna, a tutela del prezioso patrimonio boschivo dell’alto Molise. Una macedone è stato denunciato per furto di legna dai Carabinieri della Compagnia di Agnone, a conclusione di un’attività investigativa avviata a seguito di denuncia sporta dal proprietario terriero, che ha rilevato l’ammanco di alberi da legna. Le indagini hanno permesso di accertare che lo straniero negli ultimi mesi aveva asportato legna dal terreno. La merce sottratta, del valore di circa settecento euro, veniva restituita al proprietario.

Infine, nell’ambito di un’operazione finalizzata al contrasto dell’abbandono illecito di rifiuti, i Carabinieri della Stazione Forestale di Isernia hanno accertato, in una zona di periferia dell’hinterland isernino, un abbandono incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi su appezzamento di terreno. Per tale motivo, i militari hanno attivato le indagini, che hanno permesso di identificare il responsabile. Nei confronti dell’uomo è scattata una multa da seicento euro, per aver violato la normativa sulla tutela ambientale.

