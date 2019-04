Isernia, 40enne in coma: sospetta overdose

La donna, soccorsa in via Molise da alcuni passanti, è stata trasportata d’urgenza in ospedale



ISERNIA. Passeggiava per strada su via Molise, quando intorno alle 20, ad un tratto, si è accasciata a terra. Si tratta di una donna di 40 anni del luogo, che è stata immediatamente soccorsa da alcuni passanti, che hanno assistito sbigottiti al tonfo. Avvertiti immediatamente i soccorsi, sul posto è giunta l’ambulanza del 118, che ha trasportato la donna in ospedale. Si ipotizza l’overdose tra le cause che l’hanno portata al coma. La situazione, quindi, appare critica.

(seguono aggiornamenti)

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale