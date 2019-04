Lo stordisce con il taser, prova a strangolarlo: molisano aggredito per soldi, arrestato 51enne

L’uomo avrebbe aggredito il trader in un parcheggio sull’A14 dove i due pare che avessero un appuntamento, giovedì scorso. L'aggressore rintracciato in Veneto, perquisita l'abitazione nel Trevigiano

CAMPOBASSO. Lo hanno preso, in Veneto, ma erano sulle sue tracce fin da subito. E’ accusato di aver stordito un trader molisano con una scarica elettrica e, soprattutto, di aver provato ad ucciderlo.

E’ indagato per tentato omicidio l’uomo di 51 anni, residente in provincia di Treviso che, in un parcheggio sull’autostrada A14, nei pressi del casello di Lanciano, avrebbe tentato di uccidere il 56enne di Termoli, ricoverato successivamente con una prognosi iniziale di 30 giorni. I medici hanno riscontrato i segni certi di un tentativo di strangolamento.

Le indagini hanno da subito portato alla pista dell’aggressione legata ai dissidi fra i due uomini, probabilmente per una questione di soldi. La vittima, giovedì pomeriggio intorno all’ora di pranzo, ha incontrato il 51enne che è arrivato al casello a bordo di un furgone. La discussione si sarebbe animata immediatamente e l’uomo, armato di un taser, si sarebbe scagliato contro il commerciante. La scossa elettrica lo avrebbe stordito e fatto cadere a terra e così poi l’uomo, arrestato con l’accusa di tentato omicidio, avrebbe appunto provato a strangolarlo non prima di avergli legato i polsi con delle fascette di plastica, di quelle che usano gli elettricisti.

Solo la corporatura robusta della vittima avrebbe impedito il peggio che sarebbe riuscita a divincolari, l’aggressore in preda al panico quindi si sarebbe dato alla fuga imboccando di nuovo l’A14 in direzione nord. I numerosi testimoni hanno immediatamente avvisato le forze dell’ordine che si sono messe sulle tracce del 51enne. E così gli inquirenti sono riusciti a identificare l’aggressore procedendo anche alla perquisizione dell’appartamento dell’uomo che, pare, abbia avuto anche dei trascorsi giudiziari.

