Isernia, processione del Venerdì Santo: istituiti i divieti di sosta lungo il percorso

L'amministrazione comunale ha indicato le strade interessate all'ordinanza



ISERNIA. In relazione alla tradizionale processione del Venerdì Santo, è stato istituito, con apposita ordinanza comunale, il divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 15 e fino al termine della processione, nelle seguenti strade e piazze cittadine:

- corso Marcelli, nel tratto compreso tra l’arco di San Pietro e piazza X Settembre

- largo antistante la chiesa di santa Chiara

- piazza Celestino V

- piazza Carducci

- via d’Apollonio, nel tratto compreso tra l’incrocio con piazza Carducci e via Kennedy;

- via Kennedy

- via Giovanni XXIII (dal ponte della ferrovia a via Formichelli)

- via Formichelli

- via Ciampitti

- via Sicilia

- via Molise

- piazza D’Uva

- via Umbria

- corso Risorgimento

- via Ponzio

- via Lorusso

- corso Marcelli (tratto compreso da piazza Pio IX a via Occidentale)

- rampa Purgatorio (ambo i lati).

