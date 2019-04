Isernia, abbandono di rifiuti e irregolarità in azienda: titolari multati e denunciati

Numerosi i controlli eseguiti dai Carabinieri Forestali. Ad Agnone due giovani nei guai per tentato furto



ISERNIA. Prevenire e contrastare i reati ambientali, tutelando al contempo la salute dei cittadini. I Carabinieri del Gruppo Forestali di Isernia sono impegnati su più fronti, per garantire il rispetto delle regole. I militari, nel corso delle verifiche eseguite contro l’abbandono illecito di rifiuti, hanno rinvenuto, presso un’azienda zootecnica dell’alto Molise, un deposito incontrollato di rifiuti in violazione della vigente normativa. Per tale condotta, il titolare dell’attività è stato denunciato, mentre l’area è stata sottoposta a sequestro preventivo.

Per quanto riguarda l’attività di polizia veterinaria i Carabinieri Forestali hanno controllato un’azienda agricola nelle zone di alta montagna dell’hinterland isernino, riscontrando violazioni inerenti la mancata registrazione di carico e scarico aziendale e mancanza di idonea struttura per il ricovero di animali. Al responsabile sono state notificate sanzioni amministrative per oltre quattromila euro.

Ad Agnone, invece, i militari del Nor hanno denunciato due giovani già gravati da numerosi precedenti. I fatti risalgono ad alcuni giorni fa, quando un cittadino, allertato da strani rumori, ha scoperto due persone intente ad appropriarsi della sua auto, parcheggiata davanti casa. I ladri a quel punto sono fuggiti. L’uomo ha quindi allertato i Carabinieri che, al termine di minuziose indagini sono riusciti a risalire all’identità dei due che ora dovranno rispondere del tentato furto.

