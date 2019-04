Rubano cavi elettrici e provocano il black-out: caccia ai ladri in fuga

Disagi a Montefalcone del Sannio Montemitro a causa del furto in parte sventato dai carabinieri che sono riusciti a recuperare parte del materiale trafugato



TERMOLI. Disagi nella notte di Pasquetta a causa di un black-out provocato dal furto di cavi dalla rete elettrica in basso Molise. Il colpo è stato in parte sventato dai carabinieri del Radiomobile di Termoli e dai colleghi della Stazione di Montefalcone nel Sannio.

I militari hanno infatti messo in fuga i malviventi e hanno recuperato parte della refurtiva consistita in circa 200 mt di cavi elettrici.

Stando a quanto accertato dai militari, i ladri erano riusciti a tagliare 9 delle 11 campate della linea elettrica che serve i comuni di Montefalcone nel Sannio e Montemitro, riuscendo a portarne via solo in parte, per un valore commerciale di circa 2mila euro. Il furto ha causato – ad ogni modo – l’interruzione del servizio elettrico, rendendo necessario l’intervento dei tecnici per il ripristino.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale