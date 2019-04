Assalti ai bancomat, sgominata la ‘banda della marmotta’: aveva colpito anche in Molise

L’inchiesta dei carabinieri di Fano. La tecnica utilizzata sempre quella dell’esplosivo, utilizzato per far saltare i dispositivi e scappare con il denaro in pochissimi minuti

CAMPOBASSO. Aveva colpito anche in Molise, assaltando i bancomat degli istituti di credito della regione. I carabinieri di Fano hanno sgominato la ‘banda della marmotta’, dalla tecnica utilizzata per far saltare i dispositivi con l’esplosivo.

I militari, insieme al Nucleo Investigativo di Pesaro, nelle province di Bari, Foggia, Milano e Pesaro Urbino, hanno eseguito 7 decreti di perquisizione locale emessi dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Pesaro, Giovanni Fabrizio Narbone, nei confronti di altrettanti indagati.

Sempre uguale la tecnica degli assalti: la deflagrazione dello sportello bancomat con un ordigno esplosivo artigianale denominato 'marmotta' perché veniva letteralmente infilata nella bocchetta di erogazione del denaro e fatta deflagrare tramite miccia o innesco elettrico.

I sistemi di videosorveglianza hanno permesso di documentare che la banda, solitamente composta da quattro, cinque ladri, era in grado di mettere a segno l'assalto in meno di tre minuti, dileguandosi col bottino a bordo di auto rubate. Indagini iniziate nell’estate 2018, che hanno portato all’arresto di un 45enne.

Le successive indagini tecniche e le trasferte della batteria in Puglia, Molise e Lombardia, hanno consentito agli investigatori di identificare gli altri componenti e seguirli nei loro sopralluoghi alla ricerca di bancomat da assaltare.

L'indagine, denominata 'Piedi di Corvo' (dal nome dei chiodi a quattro punte che i banditi lanciano al loro passaggio sulle strade percorse per dileguarsi indisturbati) è nelle fasi iniziali, perché restano da identificare gli organizzatori ovvero gli esecutori materiali.

