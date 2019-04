Morti bianche, triste primato per Isernia e Campobasso

Le due province tristemente in testa: i dati 2018 dell’Inail annoverano il Molise, insieme a Crotone, al primo posto per numero di infortuni mortali, specie utilizzando mezzi di trasporto

CAMPOBASSO-ISERNIA. Molise in testa alla classifica nazionale degli infortuni sul lavoro, soprattutto quando si utilizzano mezzi di trasporto. Lo rileva un’indagine dell’Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro sulla base delle statistiche Inail del 2018, svolta in occasione della Giornata mondiale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del 28 aprile, promossa dall’International Labour Organization.

I dati riferiscono di Crotone, Isernia (5,9 ogni mille) e Campobasso (4,7 ogni mille) in testa alla classifica degli infortuni mortali. Per il Molise, forse, colpa anche di una viabilità precaria e pericolosa, dove le principali arterie stradali necessitano costantemente di manutenzione e dove, d’altro canto, il sistema di trasporto su rotaie fa acqua da tutte le parti scoraggiando i pendolari all’utilizzo dei mezzi pubblici.

Nel biennio 2017-2018, tuttavia, l’incidenza di infortuni mortali è massima in agricoltura, poi – a seguire, nelle costruzioni, nell’industria mineraria, nei trasporti e nel magazzinaggio. Nel settore primario, non a caso, in Molise i decessi di lavoratori schiacciati da trattori nelle campagne sono piuttosto frequenti. Insomma, con l’avvicinarsi del 1° maggio, festa del lavoro, in Molise c’è veramente poco da festeggiare: tra l’occupazione che non c’è più e quella che, invece, determina incidenti mortali la ventesima regione è di nuovo tristemente protagonista.

