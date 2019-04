Sessano, furto in pieno giorno: spariti gioielli e denaro contante

I ladri si sono introdotti nella casa sulla strada principale approfittando dell’assenza dei proprietari

SESSANO DEL MOLISE. Spesso i piccoli centri del Molise vengono descritti come oasi di tranquillità, ma forse proprio questa si trasforma in un’arma a doppio taglio. Nel fine settimana infatti, approfittando dell’assenza momentanea dei proprietari, ignoti sono penetrati in una casa ubicata sulla strada principale, in pieno giorno, portandosi via un discreto bottino.

I malviventi hanno forzato il balcone con alcuni strumenti e hanno rivoltato come un calzino i diversi piani dell’appartamento, dandosi poi alla macchia. I proprietari, rientrati poco dopo, non hanno potuto fare altro che allertare i carabinieri di Carpinone che, giunti sul posto, hanno effettuato i rilevamenti del caso e dato il via alle indagini: probabilmente, date le precise meccaniche del furto, i ladri avevano già ispezionato la zona per colpire con sicurezza. I controlli sono stati intensificati in tutta la provincia, al momento senza però alcun successo.

Un’azione ben congegnata, grazie alla quale i malviventi hanno ‘grattato’ denaro contante, gioielli e oggetti preziosi.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale