Corridoio umanitario, in arrivo 147 migranti dalla Libia: in Molise 18 minori non accompagnati

Saranno ospitati nelle strutture di prima accoglienza di Bojano e Pescolanciano

CAMPOBASSO. Corridoio umanitario, 18 minori non accompagnati, provenienti dalla Libia, arriveranno in Molise, per essere ospitati in strutture di prima accoglienza di Bojano e Pescolanciano. A renderlo noto il Viminale, che ha comunicato la notizia dell’arrivo all’aeroporto di Pratica di Mare di 147 migranti partiti da Misurata.

Il gruppo è composto da 87 uomini e 60 donne delle seguenti nazionalita': Etiopia (5), Eritrea (69), Somalia (62), Sudan (6) e Siria (5). Tra questi vi sono 68 minori, di cui 46 non accompagnati, 12 adulti (10 donne, 2 uomini), 23 coppie e 16 tra nuclei familiari e monoparentali. Gli stranieri adulti verranno ospitati nelle strutture individuate dalle prefetture di Roma (Rocca di Papa, 41 persone), Viterbo (48) e Rieti (12).

I minori non accompagnati saranno alloggiati, oltre che in Molise, nelle strutture della rete Siproimi (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) nelle province di Bologna, Chieti, Avellino, Pescara.

