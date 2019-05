Operaio si infortuna sul lavoro, intervengono i carabinieri

L’episodio ieri in una fabbrica di Pozzilli, dove l’uomo è caduto da una scala. Indagini in corso

POZZILLI. È un primo maggio contrassegnato da un infortunio sul lavoro, quello di oggi in Molise. Nel pomeriggio di ieri infatti, presso un cantiere di Pozzilli, un operaio intento a posizionare tubi in pvc per lo scolo delle acque piovane nel controsoffitto interno di uno stabile, è caduto a terra dopo essere salito su una scala, da cui ha perso l’equilibrio.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri competenti per territorio, che hanno avviato le indagini tese a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e a verificare eventuali responsabilità connesse con la mansione che l’operaio stava svolgendo. L’uomo ferito è stato trasportato con ambulanza del 118 presso l’ospedale di Isernia dove è stato ricoverato per le cure del caso.

