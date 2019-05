Pericoloso latitante arrestato in Molise, Salvini esulta: questa è l’antimafia dei fatti

Il ministro dell’Interno è intervenuto sul blitz effettuato la scorsa notte a Campomarino. Arturo Sparandeo deve scontare una condanna a 14 anni per associazione a delinquere di stampo mafioso

CAMPOBASSO. Pericoloso latitante arrestato in Molise, il ministro dell’Interno Matteo Salvini è intervenuto sull’operazione condotta dai carabinieri, che questa notte hanno fatto un blitz nel residence di Campomarino lido, dove Arturo Sparandeo si nascondeva con la famiglia.

“Grazie alla forze dell’ordine – ha dichiarato Salvini – E’ un’altra bella notizia che conferma la presenza dello Stato. Nessuna tregua ai criminali: questa è l’antimafia dei fatti”.

Sparandeo, componente dell’omonimo clan, è stato condannato a 14 anni per associazione per delinquere di stampo mafioso, nel processo relativo all’indagine ‘Tabula rasa’. Prima dell’irruzione i carabinieri di Benevento e Termoli hanno cinturato la casa, per impedire la fuga del latitante.

