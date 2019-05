Si è spento Vittorio Giuliano, cordoglio a Capracotta e nel mondo dello sport

Il professore è stato presidente dello Sci club oltre che della Fisi Regione Molise

di Daniele Petrecca

CAPRACOTTA. Si è spento venerdì 10 maggio, nella sua Capracotta, il professor Vittorio Giuliano, punto di riferimento del locale Sci Club, di cui è stato presidente per oltre 20 anni, ex presidente del Comitato FISI Molise, nonché grande appassionato di sport, educatore eccellente ed esempio per giovani e sportivi.

Con la sua presidenza lo Sci Club Capracotta ha vissuto i suoi momenti migliori, con il riconoscimento del 'Distintivo d'Oro' Fisi nel 1984 e la 'Stella d'Oro' del Coni nel 1985, la massima onorificenza italiana nel campo dello Sport.

Nel 1997 ha portato lo Sci Club ad organizzare a Capracotta i Campionati assoluti e nello stesso anno il professor Vittorio ha inoltre ricevuto dalla Fisi la Coppa di Cristallo per gli “Sci Club Fedelissimi”, 9 in tutta Italia.

Tutta la comunità di Capracotta si stringe attorno al professor Vittorio per il suo attaccamento allo sport ed allo Sci Club soprattutto per il suo animo saggio e i sui valori umani e professionali da trasmettere alle nuove generazioni. “Grazie di tutto prof., sarai sempre per tutti un esempio”

Alla famiglia e ai figli Lucia e Vincenzo giungano le condoglianze dalla nostra redazione.

